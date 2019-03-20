Дочь Началовой унаследует долг матери в 20 млн хоккеисту Фролову

Дочь Юлии Началовой может унаследовать долг матери по отношению к другому бывшему супругу – известному хоккеисту Александру Фролову. Об этом накануне в программе «Прямой эфир» рассказал правозащитник Максим Суров, сообщает «Газета.ru».

Фролов во время брака с Началовой проживал в «Кутузовской ривьере», причём, по собственному заявлению, выплатил певице, артистке и телеведущей 20 млн рублей в качестве компенсации за половину квартиры. Отношения Началовой и Фролова длились с 2011 по 2016 год, а после разрыва хоккеист предъявил претензии по поводу выплаченных за половину квартиры денег, но Началова заявила, что не получала их, в результате чего Александр подал заявление в суд. По словам Сурова, теперь, после смерти Юлии, жилплощадь достанется дочери Началовой, как только она достигнет совершеннолетия.

«Если дочка вступает в наследство, то и долги на её хрупкие плечи. А в суде её будут представлять опекуны — отец и бабушка с дедушкой», — сказал Суров.

Российская певица Юлия Началова умерла на 39-м году жизни. Артистка была доставлена в одну из столичных клиник из-за плохого самочувствия, ее состояние оценивалось как тяжёлое. Началову ввели в состояние искусственной комы, она была помещена в реанимацию и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Бывшая жена Александра Фролова Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет