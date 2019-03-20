Кросби — 3-й игрок в истории «Питтсбурга» с 60 голевыми передачами в 6 сезонах

«Каролина Харрикейнз» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась со счётом 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пингвинз» третьим кряду.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативной передачей. Голевая передача на Джейка Гюнцеля стала для него 60-й в нынешнем сезоне. Канадец достиг этой отметки в шестой раз за карьеру и сравнялся по количеству таких сезонов за «Питтсбург» с Яромиром Ягром, рекорд принадлежит Марио Лемье (девять).

Кроме них? в истории «Питтсбурга» больше не было игроков, кому удавалось сделать 60 голевых передач в шести сезонах. Ближе всех к этому достижению подобрался Рон Фрэнсис (пять).