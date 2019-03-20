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«Авангард» — «Барыс». Платная прямая трансляция
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А. Галимов — о ноге после удара Кормье: врачи работают, на лёд пока не выхожу

А. Галимов — о ноге после удара Кормье: врачи работают, на лёд пока не выхожу
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов поделился мнением о четвёртом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с астанинским «Барысом», который состоится сегодня, 20 марта, в Балашихе. Начало встречи — в 19:30 мск.

В третьем матче серии нападающий «Барыса» Патрис Кормье получил удаление «5+20» за удар Галимова, который после этого отправился в раздевалку.

«Что с ногой? Врачи работают. Посмотрим. На лёд пока не выхожу. Это очень важная игра, домашний матч. Мы должны делать отрыв, да и просто выигрывать», — сказал Галимов в эфире клубного телевидения.

По итогам заседания спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги канадский форвард получил одноматчевую дисквалификацию. Кормье пропустит четвёртый матч серии.

Кормье травмировал Галимова и получил «5+20» за удар клюшкой
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