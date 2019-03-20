Овечкин — обладатель лучшего броска в НХЛ по версии Ассоциации игроков

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) опубликовала на своём официальном сайте результаты голосования за звание обладателя лучшего броска в лиге.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одержал победу с подавляющим большинством. Лучший снайпер нынешнего регулярного чемпионата набрал 50,2% голосов. На втором месте расположился защитник «Монреаль Канадиес» Ши Уэбер, набравший 14,6% голосов. Замкнул первую тройку нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне (12,6%).
В первую пятёрку также вошли форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (8%) и капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (1,9%).
В голосовании приняли участие более 500 хоккеистов лиги.
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