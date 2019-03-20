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Да Коста, Доус и Голышев забили один гол в четырёх матчах серии с «Салаватом»

Да Коста, Доус и Голышев забили один гол в четырёх матчах серии с «Салаватом»
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла в Уфе и закончилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

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Хоккеисты ударного звена уральского клуба забросили на троих одну шайбу в четырёх матчах серии. Найджел Доус не набрал ни одного очка, Стефан Да Коста отметился одним результативным броском, а Анатолий Голышев отдал один результативный пас.

Большую часть времени против ведущей тройки «Автомобилиста» играет звено Александра Кадейкина, которое в предыдущей серии с «Металлургом» опекало пятёрку Сергея Мозякина. Единственную шайбу в серии первое звено «Автомобилиста» забило во второй игре, когда на льду у уфимцев была тройка Петра Хохрякова.

Доус пропустил четвёртый матч серии из-за вирусной инфекции.

Мозякин не забил ни одного гола в серии с «Салаватом», у Кулёмина ноль очков
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