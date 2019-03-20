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«Авангард» — «Барыс». Платная прямая трансляция
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2-й период игры «Авангард» — «Барыс» начался с задержкой из-за проблем со светом

2-й период игры «Авангард» — «Барыс» начался с задержкой из-за проблем со светом
Хоккей / КХЛ

Второй период четвёртого матча серии второго раунда плей-офф между «Авангардом» и «Барысом» задерживается из-за проблем с освещением, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Хоккеисты играющих команд вышли на лёд, однако после продолжительной задержки отправились в раздевалку. Спустя некоторое время игроки вернулись на площадку. В конце февраля из-за проблем со светом с задержкой начался матч «Авангард» — «Ак Барс».

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;
Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Шумаков;
Бондарев — Чудинов, Петров — Стась — Манукян;
Мартынов, Галимов — Фисенко — Кошелев, Манукян, Яремчук.

«Барыс»:

Карлссон (Кудрявцев);
Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Боченски;
Семёнов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;
Сведберг — Шалапов, Асетов — Сагадеев — Михайлис;
Липин, Панюков — Гурков — Петухов.

Матч «Авангард» — «Ак Барс» начался с задержкой из-за проблем с освещением
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