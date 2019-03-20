2-й период игры «Авангард» — «Барыс» начался с задержкой из-за проблем со светом

Второй период четвёртого матча серии второго раунда плей-офф между «Авангардом» и «Барысом» задерживается из-за проблем с освещением, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Хоккеисты играющих команд вышли на лёд, однако после продолжительной задержки отправились в раздевалку. Спустя некоторое время игроки вернулись на площадку. В конце февраля из-за проблем со светом с задержкой начался матч «Авангард» — «Ак Барс».

«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Стольберг — Деарне — Бек;

Пивцакин — Франсон, Широков — Семёнов — Шумаков;

Бондарев — Чудинов, Петров — Стась — Манукян;

Мартынов, Галимов — Фисенко — Кошелев, Манукян, Яремчук.



«Барыс»:



Карлссон (Кудрявцев);

Диц — Орехов, Фрэттин — Валк — Боченски;

Семёнов — Маклюков, Акользин — Бойд — Шевченко;

Сведберг — Шалапов, Асетов — Сагадеев — Михайлис;

Липин, Панюков — Гурков — Петухов.