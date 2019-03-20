Скабелка — об охоте на Шумакова: два момента за игру, кто на кого охотится?

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка эмоционально отреагировал на вопрос корреспондента «Чемпионата» в адрес Боба Хартли относительно того, не показалось ли главному тренеру «Авангарда», что на игрока его команды Сергея Шумакова целенаправленно велась охота со стороны хоккеистов «Барыса».

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Шумакову досталось в первом периоде, а в третьей двадцатиминутке после толчка на борт со стороны Даррена Дица нападающего хозяев увезли на скорой.

«Ты же два момента только назвал, а говоришь — весь матч. За 60 минут. Кто на кого охотится? Это же игра, хоккей», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Мясорубка в Балашихе. Двое носилок, скорая и победный гол из своей зоны «Авангард» и «Барыс» решили перебить друг друга. В хоккей чуть удачнее играет команда Боба Хартли.

Посмотреть видео фола Дица можно на официальном сайте КХЛ.