Мясорубка в Балашихе. Двое носилок, скорая и победный гол из своей зоны

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19
«Барыс» из Нурсултана
Именно эта шутка стала самой популярной перед четвёртым матчем серии между «Барысом» и «Авангардом». Накануне Нурсултан Назарабаев сложил с себя полномочия президента Казахстана, а уже в среду парламент страны единогласно одобрил переименование Астаны в Нурсултан. Днём ранее шутили по-другому поводу. Дескать, Назарабаев ушёл с поста президента из-за разгромного поражения «Барыса» в третьем матче серии со счётом 0:5, но эта хохма осталась в прошлом. «Приветствуем команду «Барыс» из города Нурсултан!», — на полном серьёзе объявила по арене знаменитый диктор Надежда Демичева. Исторический момент.
Тем времени команда Андрея Скабелки продолжала базироваться в Балашиху и готовиться к важнейшему для себя матчу. «Барсы» и «ястребы» живут в одном отеле, расположенном прямо рядом с ледовой ареной. От него до входа в ледовый дворец – две минуты пешком. Удобно, не нужно никаких переездов на автобусах. В расположении гостей по-прежнему находится тафгай Дамир Рыспаев, который старается помочь своему клубу психологически, так как в заявку на матч он не попадает.
«Авангард» без Зернова, «Барыс» без Кормье
В составе хозяев произошло сразу несколько изменений. Впервые в нынешнем плей-офф оказался в заявке защитник Егор Мартынов, а вот Денис Зернов по нашей информации выбыл на две недели из-за травмы плеча. Не готов играть и форвард Илья Михеев, но его не было и в первой встрече. Травмирован защитник Евгений Медведев, функции капитана легли на Алексея Емелина.
У гостей из-за дисквалификации не вышел на лёд Патрис Кормье. В результате у «барсов» вылетело всё втрое звено. Помимо центрального форварда Кормье из-за травм не сыграли Старченко и Петерссон.
Первый период получился скудным на события. Опасных моментов у ворот Бобкова и Карлссона практически не было. Единственное удаление случилось в концовке, когда две минуты за толчок соперника клюшкой получил Емелин. Хозяева уверенно отбились.
Сильно прилетело Шумакову, который упал на лёд. Тут же появился врач омского клуба, но Сергей поднялся сам и доехал до лавки. К счастью повреждение оказалось несерьёзным. Кстати, все билеты на четвёртый матч были проданы, на трибунах собрался аншлаг. К большому хоккею в Балашихе привыкают всё больше.
Проблемы с освещением и первый гол Яремчука
Второй период начался с 15-минутной задержкой из-за проблем с освещением. Причём, случилось это в Балашихе не в первый раз. Тоже самое мы наблюдали на второй игре серии «Авангарда» с «Барысом». Судьи даже отправили команды в раздевалки. Хорошо, что проблему удалось устранить и игра продолжилась.
Счёт в матче открыл тот, от кого этого ожидали меньше всего. Фисенко скинул шайбу себе за спину, Яремчук накатил и в касание бросил точно в дальний угол ворот. Эта шайба стала для молодого нападающего «ястребов» не просто первой в плей-офф, а первой вообще в КХЛ. Боб Хартли похлопал Яремчука по плечу. Такие голы закаляют, воспитывают малоопытного игрока.
Орехова увезли в больницу
Увы, случился во второй двадцатиминутке и неприятный эпизод. Стольберг провёл поздний силовой приём против защитника «Барыса» Орехова, в результате чего Валерий сильно ударился головой об борт. На льду появились носилки. Игрока «Барыса» моментально погрузили на них и отправили на скорой в больницу. Предварительный диагноз – сотрясение мозга.
Изначально показалось, что Стольберг, получивший от судей «5+20», ударил соперника в голову, но после повтора эпизода стало понятно, что это был несчастный случай. Рядом со скорой в подтрибунном помещении стоял защитник гостей Дамир Рыспаев, который показал мне шлем Орехова. На нём виднелись капли крови. Валерию же хочется пожелать скорейшего выздоровления.
«Барыс» же до второго перерыва сравнял счёт. Фрэттин бросил с острого угла и поразил ворота Бобкова, проморгавшего эпизод. Похоже, даже сам канадец не ожидал, что сможет забить из такого положения.
Чудинов – новый Кутейкин, Диц вырубил Шумакова
В третьей двадцатиминутке гол-красавец в свой актив записал защитник «Авангарда» Максим Чудинов, бросивший от своей синей линии и заставший врасплох Карлссона. Неужели в Максима вселился дух мастера таких голов, защитника «Спартака» Андрея Кутейкина?
Видео эпизода можно посмотреть на сайте КХЛ.
Дальше началась грязь. Сергея Шумакова, за которым гости охотились весь матч, толкнул в спину защитник «Барыса» Даррен Диц, получивший «5+20». В результате Сергей влетел головой в борт. Форварда «Авангарда», как и защитника «Барыса» Орехова, погрузили в скорую. Похоже, без сотрясения тоже не обойдётся.
«Авангард» ответил на грубость соперника дублем Чудинова. Максим в большинстве сходу приложился по шайбе из круга выбрасывания. 3:1 – с таким счётом «Авангард» переиграл «Барыс». Омичи в шаге от выхода в финал Восточной конференции. Кем, правда, они там собираются играть при таком количестве травм?