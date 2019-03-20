Мясорубка в Балашихе. Двое носилок, скорая и победный гол из своей зоны

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19

«Барыс» из Нурсултана

Именно эта шутка стала самой популярной перед четвёртым матчем серии между «Барысом» и «Авангардом». Накануне Нурсултан Назарабаев сложил с себя полномочия президента Казахстана, а уже в среду парламент страны единогласно одобрил переименование Астаны в Нурсултан. Днём ранее шутили по-другому поводу. Дескать, Назарабаев ушёл с поста президента из-за разгромного поражения «Барыса» в третьем матче серии со счётом 0:5, но эта хохма осталась в прошлом. «Приветствуем команду «Барыс» из города Нурсултан!», — на полном серьёзе объявила по арене знаменитый диктор Надежда Демичева. Исторический момент.

Тем времени команда Андрея Скабелки продолжала базироваться в Балашиху и готовиться к важнейшему для себя матчу. «Барсы» и «ястребы» живут в одном отеле, расположенном прямо рядом с ледовой ареной. От него до входа в ледовый дворец – две минуты пешком. Удобно, не нужно никаких переездов на автобусах. В расположении гостей по-прежнему находится тафгай Дамир Рыспаев, который старается помочь своему клубу психологически, так как в заявку на матч он не попадает.

«Авангард» без Зернова, «Барыс» без Кормье

В составе хозяев произошло сразу несколько изменений. Впервые в нынешнем плей-офф оказался в заявке защитник Егор Мартынов, а вот Денис Зернов по нашей информации выбыл на две недели из-за травмы плеча. Не готов играть и форвард Илья Михеев, но его не было и в первой встрече. Травмирован защитник Евгений Медведев, функции капитана легли на Алексея Емелина.

У гостей из-за дисквалификации не вышел на лёд Патрис Кормье. В результате у «барсов» вылетело всё втрое звено. Помимо центрального форварда Кормье из-за травм не сыграли Старченко и Петерссон.

Первый период получился скудным на события. Опасных моментов у ворот Бобкова и Карлссона практически не было. Единственное удаление случилось в концовке, когда две минуты за толчок соперника клюшкой получил Емелин. Хозяева уверенно отбились.

Сильно прилетело Шумакову, который упал на лёд. Тут же появился врач омского клуба, но Сергей поднялся сам и доехал до лавки. К счастью повреждение оказалось несерьёзным. Кстати, все билеты на четвёртый матч были проданы, на трибунах собрался аншлаг. К большому хоккею в Балашихе привыкают всё больше.

Проблемы с освещением и первый гол Яремчука

Второй период начался с 15-минутной задержкой из-за проблем с освещением. Причём, случилось это в Балашихе не в первый раз. Тоже самое мы наблюдали на второй игре серии «Авангарда» с «Барысом». Судьи даже отправили команды в раздевалки. Хорошо, что проблему удалось устранить и игра продолжилась.

Счёт в матче открыл тот, от кого этого ожидали меньше всего. Фисенко скинул шайбу себе за спину, Яремчук накатил и в касание бросил точно в дальний угол ворот. Эта шайба стала для молодого нападающего «ястребов» не просто первой в плей-офф, а первой вообще в КХЛ. Боб Хартли похлопал Яремчука по плечу. Такие голы закаляют, воспитывают малоопытного игрока.

Орехова увезли в больницу

Увы, случился во второй двадцатиминутке и неприятный эпизод. Стольберг провёл поздний силовой приём против защитника «Барыса» Орехова, в результате чего Валерий сильно ударился головой об борт. На льду появились носилки. Игрока «Барыса» моментально погрузили на них и отправили на скорой в больницу. Предварительный диагноз – сотрясение мозга.

Изначально показалось, что Стольберг, получивший от судей «5+20», ударил соперника в голову, но после повтора эпизода стало понятно, что это был несчастный случай. Рядом со скорой в подтрибунном помещении стоял защитник гостей Дамир Рыспаев, который показал мне шлем Орехова. На нём виднелись капли крови. Валерию же хочется пожелать скорейшего выздоровления.

«Авангард» — «Барыс»: Стольберг получил «5+20», Орехова унесли на носилках

«Барыс» же до второго перерыва сравнял счёт. Фрэттин бросил с острого угла и поразил ворота Бобкова, проморгавшего эпизод. Похоже, даже сам канадец не ожидал, что сможет забить из такого положения.

Чудинов – новый Кутейкин, Диц вырубил Шумакова

В третьей двадцатиминутке гол-красавец в свой актив записал защитник «Авангарда» Максим Чудинов, бросивший от своей синей линии и заставший врасплох Карлссона. Неужели в Максима вселился дух мастера таких голов, защитника «Спартака» Андрея Кутейкина?

Видео эпизода можно посмотреть на сайте КХЛ.

Дальше началась грязь. Сергея Шумакова, за которым гости охотились весь матч, толкнул в спину защитник «Барыса» Даррен Диц, получивший «5+20». В результате Сергей влетел головой в борт. Форварда «Авангарда», как и защитника «Барыса» Орехова, погрузили в скорую. Похоже, без сотрясения тоже не обойдётся.

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Хартли: Шумакова отправили в больницу, он проходит обследование

«Авангард» ответил на грубость соперника дублем Чудинова. Максим в большинстве сходу приложился по шайбе из круга выбрасывания. 3:1 – с таким счётом «Авангард» переиграл «Барыс». Омичи в шаге от выхода в финал Восточной конференции. Кем, правда, они там собираются играть при таком количестве травм?