Стэмкос: «Тампа» и «Вашингтон» будут счастливы снова сыграть в финале Востока

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал выездную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ).

«Уверен, обе команды были бы очень рады снова увидеться в финале Восточной конференции. Это две действительно хорошие хоккейные команды, в которых есть отличные игроки и великолепные голкиперы. «Вашингтон» защищает свой чемпионский титул, поэтому мы должны поднять свой уровень, чтобы соответствовать и пойти по их стопам», — приводит слова Стэмкоса АР.

В составе победителей дубль оформил лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. По заброшенной шайбе на счету Энтони Чирелли, Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса, набравшего 3 (1+2) очка. У «Вашингтона» голы в активе Ларса Эллера, Карла Хагелина, Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова.