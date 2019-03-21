Кузнецов: лучше иметь моменты и не забивать, чем играть плохо, но вырвать победу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал домашнее поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ).

«Лучше, когда у тебя есть моменты и ты не забиваешь, чем ты играешь как… плохая команда, а затем неожиданно вырываешь победу. Это был хороший матч. Сегодня мы действовали неплохо. Последние пару месяцев мы жаловались на качество льда на нашей арене, но сегодня лёд был хороший. Спасибо нашим парням, что всё сделали», — приводит слова Кузнецова Washington Post.

В составе победителей дубль оформил лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. По заброшенной шайбе на счету Энтони Чирелли, Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса, набравшего 3 (1+2) очка. У «Вашингтона» голы в активе Ларса Эллера, Карла Хагелина, Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова.