Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин установил два личных рекорда сезона-2018/19

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли участие девять представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Российский форвард установил личный рекорд сезона по броскам (11) в створ ворот. Также Овечкин установил личный рекорд сезона по игровому времени — он впервые в чемпионате сыграл больше 27 минут (27.34). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился дублем. Таким образом, на его счету стало 119 (37+82) очков в 74 матчах сезона. Российский форвард вышел на шестое место в НХЛ по очкам в сезоне за последние 20 лет. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 54 броска из 58. Он установил рекорд клуба по количеству сейвов в одном матче.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 54 из 58 93,1 5:4 ОТ

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 0+1 -1 2 11 5 0 - 27.34 Кузнецов (н) «Вашингтон» 1+0 0 0 9 1 0 33% 25.45 Кучеров (н) «Тампа» 2+0 0 0 8 1 0 - 21.39 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 0 4 1 0 1 - 19.38 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 2 2 3 3 - 24.54 Зайцев (з) «Торонто» 0+0 +2 0 2 0 2 - 23.41 Ожиганов (з) «Торонто» 0+0 -1 0 1 0 0 - 08.42 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 +1 6 0 3 1 - 18.10