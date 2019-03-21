Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин установил два личных рекорда сезона-2018/19

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли участие девять представителей России.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Российский форвард установил личный рекорд сезона по броскам (11) в створ ворот. Также Овечкин установил личный рекорд сезона по игровому времени — он впервые в чемпионате сыграл больше 27 минут (27.34). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился дублем. Таким образом, на его счету стало 119 (37+82) очков в 74 матчах сезона. Российский форвард вышел на шестое место в НХЛ по очкам в сезоне за последние 20 лет. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 54 броска из 58. Он установил рекорд клуба по количеству сейвов в одном матче.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|54 из 58
|93,1
|5:4 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|-1
|2
|11
|5
|0
|-
|27.34
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|0
|9
|1
|0
|33%
|25.45
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|2+0
|0
|0
|8
|1
|0
|-
|21.39
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|4
|1
|0
|1
|-
|19.38
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|2
|3
|3
|-
|24.54
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|+2
|0
|2
|0
|2
|-
|23.41
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|-
|08.42
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|+1
|6
|0
|3
|1
|-
|18.10