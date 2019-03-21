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Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин установил два личных рекорда сезона-2018/19

Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин установил два личных рекорда сезона-2018/19
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли участие девять представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Российский форвард установил личный рекорд сезона по броскам (11) в створ ворот. Также Овечкин установил личный рекорд сезона по игровому времени — он впервые в чемпионате сыграл больше 27 минут (27.34). Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился дублем. Таким образом, на его счету стало 119 (37+82) очков в 74 матчах сезона. Российский форвард вышел на шестое место в НХЛ по очкам в сезоне за последние 20 лет. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 54 броска из 58. Он установил рекорд клуба по количеству сейвов в одном матче.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»54 из 5893,15:4 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+1-121150-27.34
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+00091033%25.45
Кучеров (н)«Тампа»2+000810-21.39
Сергачёв (з)«Тампа»0+004101-19.38
Орлов (з)«Вашингтон»0+002233-24.54
Зайцев (з)«Торонто»0+0+20202-23.41
Ожиганов (з)«Торонто»0+0-10100-08.42
Куликов (з)«Виннипег»0+0+16031-18.10
Овечкин в игре с «Нью-Джерси» впервые за год не нанёс ни одного броска в створ
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