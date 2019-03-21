Назаров о бойне в Балашихе: штрафы никого не пугают, игроки продолжат «убивать»

Известный тренер Андрей Назаров поделился точкой зрения по поводу серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Барысом» и «Авангардом» (1-3).

По ходу четвёртого матча серии, который состоялся в Балашихе и завершился победой «Авангарда» (3:1), было зафиксирована два удаления до конца матча. Нападающий «Авангарда» Виктор Стольберг отправил в больницу Валерия Орехова, а защитника «Барыса» Даррен Диц травмировал Сергея Шумакова.

«Четвёртый матч серии между „Авангардом“ и „Барысом“ был похож на бойню. Двух человек увезли в больницу, это пугает. Скоро в обеих командах будет некому выйти на лёд.



Ни уважаемый главный арбитр КХЛ, ни дисциплинарный комитет лиги ситуацию не исправят. Что они могут сделать? Наложить дисквалификацию на один или два матча, оштрафовать человека. Это никак не влияет на происходящее на льду. Хоккей от этого только теряет, ведь дисквалифицированые тоже выпадают из состава, а денежными штрафами давно никого не испугать. Игроки продолжат „убивать“ друг друга, ломать и калечить, бить в голову.



Я выступаю за то, что каждой команде нужно иметь в составе силовых хоккеистов. Люди подерутся, выпустят пар, снимут общее напряжение, разогреют болельщиков, устроят шоу. Силовики будут защищать своих лидеров. Это нормально, так и должно быть. Я 10 лет провёл в НХЛ и знаю, о чём говорю.



Сейчас мы видим банальную грязь, которая, по сути, никак не наказывается. Вседозволенность и хаос до добра не доведут. Хоккей превратится в гонки среди карет скорой помощи, а не в любимую миллионами людей игру», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.