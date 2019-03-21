Бёрнс: Торнтон войдёт в историю как один из лучших игроков в хоккей

Защитник клуба «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс поделился мнением об игре своего партнёра по команде, 39-летнего нападающего Джо Торнтона.
«Торнтон войдёт в историю как один из лучших, когда-либо игравших в эту игру. И самое замечательное, что он получает от хоккея неимоверное удовольствие и заражает этим всех вокруг. Джамбо способен разрядить ситуацию шуткой даже тогда, когда ни у кого на это нет сил. Поднять мораль, когда настроение вроде бы ниже плинтуса. Сказать что-то, что вернёт тебе энергию и желание играть. Он особый игрок, но при этом — особый человек. Он лучший партнёр, которого можно себе представить. Спросите любого, кто играл с ним — и вам подтвердят это без раздумий», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
39-летний Торнтон — о продолжении карьеры: в мои годы не стоит загадывать
Торнтон оформил первый хет-трик за 8 лет. Ему 39 лет и у него седая борода
Конечно же в матче с «Бостоном». Вы бы тоже кинули свою кепку на лёд.