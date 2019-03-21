Минское «Динамо» предложило проводить Суперкубок Беларуси

Минское «Динамо» предложило идею проведения предсезонного Суперкубка Беларуси, сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Басков.



«Серия с „Юностью“? Если говорить о проведении таких матчей в перспективе, то, судя по ажиотажу, который они вызвали среди болельщиков, в них есть смысл. Поэтому мы делаем официальное предложение Федерации хоккея Беларуси – перед стартом сезона, в августе проводить Суперкубок Беларуси. Принимать в нём участие могут «Динамо-Минск», обладатель Кубка президента и Кубка Руслана Салея. Если же оба трофея завоевала одна команда, то можно пригласить и финалиста плей-офф. Это могло бы быть полезным для всех участников и, главное, для болельщиков. Для «Динамо» это была бы отличная презентация перед стартом сезона КХЛ, для команд экстралиги – важным этапом подготовки к чемпионату, для тренерского штаба национальной сборной – дополнительным шансом увидеть одновременно практически всех кандидатов», — цитирует функционера «Белорусский хоккей».

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