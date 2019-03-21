Хедман: Далин идёт по моему маршруту, ему нужно поапплодировать

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением об игре шведского игрока обороны «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина.



«Далин действует стабильно, спокойно, доверяет своим инстинктам, не жертвует обороной ради атаки. Его игра очень зрелая. Мы играем в одном дивизионе, я часто его вижу и могу сказать, что он будет становиться только лучше и лучше. У меня есть еще пара лет, в течение которых я буду играть на пике и подталкивать его. И я жду просто хорошей игры в Стокгольме.



Посмотрите, как он играет — уверенно и с полной верой в себя. Расмус — отличный парень. Я давно за ним слежу. До драфта он прошел по похожему со мной маршруту. При этом прошло уже 10 лет и внимания со стороны медиа и соцсетей стало еще больше. Ему надо поаплодировать за то, как он себя держит», — цитирует Хедмана официальный сайт лиги.



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