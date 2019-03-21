Бывальцев сделал «птичку» в стиле Кузнецова после гола «Локомотиву»

Нападающий петербургского СКА Алексей Бывальцев забросил шайбу во втором периоде матча с «Локомотивом». Игрок отпраздновал гол «птичкой» в стиле форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Ассистировал Бывальцеву Никита Гусев, результативная передача стала для форварда 250-й в КХЛ.

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СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Кручинин – Бывальцев – Кетов;

Токранов – Рукавишников, Якупов – Коскиранта – Карпов;

Зуб, Тихонов – Мальцев – Каблуков, Морозов.



«Локомотив»



Коновалов (Салак);

Рафиков – Осипов, Денисенко – Апальков – Санников;

Елесин – Н. Аверин, Юртайкин – Алексеев – Козун;

Черепанов – Мисюль, Беляев – Красковский – Коршков;

Афанасьев, Каюмов – Иванов – Коваленко, Кудрявцев.