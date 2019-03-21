Каюмов: «Локомотив» провёл хороший сезон, следующий год будет нашим

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов прокомментировал поражение от СКА со счетом 4:5 ОТ в пятом матче и вылет из Кубка Гагарина.



«Не хватило до победы опыта. Где-то большинство опять не реализовали, удаления немножко сломали нашу игру. В овертайме удаления были по делу, дали клюшкой по лицу. Опять же, можно было выбрасывать шайбу, мы не выбросили. Не знаю, с чем это связано.



Игрок команды соперника пнул клюшку вратаря, она у него вылетела из рук. Игра продолжилась, никто не обратил внимания, возможно, из-за этого Салак был недоволен после гола Хафизуллина.



Разочарован, что СКА прошел дальше, мы хотели победить. Но мы хорошо провели год, регулярный чемпионат для нас удачно закончился. Не скажу, что мы плей-офф провалили, были все шансы выиграть. Значит, следующий год будет нашим», — передаёт слова Каюмова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА показал Ярославлю «птичку». Только ЦСКА может посадить её в клетку «Локомотив» устроил невероятный камбэк, чтобы вырыть себе могилу в овертайме. Финал Запада будет «армейским».