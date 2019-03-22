Исторический балл Кучерова — в обзоре матча «Каролина» — «Тампа»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде победил «Каролину Харрикейнз» — 6:3. Одну результативную передачу на свой счёт записал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. Благодаря этому он добрался до отметки 120 очков за сезон.

Российский нападающий уложился в 75 матчей и стал первым игроком за последние 20 лет, кому оказалось под силу это достижение. В сезоне-1998/99 аналогичный показатель был у Яромира Ягра.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

В составе «молний» отличились Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон, Этони Чирелли, Райан Кэллахан, Брейден Пойнт и Райан Макдона. Виктор Хедман оформил ассистентский хет-трик. У «ураганов» забили Нино Нидеррайтер, Даги Хэмилтон и Джордан Стаал.