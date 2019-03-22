Барбашёв: второй матч в НХЛ, на котором были родители. Всё получилось невероятно

Форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2), в котором он сделал первый хет-трик в карьере. На матче присутствовали родители хоккеиста, а также брат Максим, приехавшие к нему в гости из России.

«Чувствую себя отлично. Это их второй матч тут, в котором они за мной смотрели. И всё получилось невероятно. Первый период провели не очень хорошо, потом заиграли лучше. Мы играли жёстко, было приятно находиться на льду», – цитирует Барбашёва официальный сайт НХЛ.

Третью шайбу Иван отправил в пустые ворота. Во всех трёх случаях ему ассистировал шведский форвард Александр Стин. Барбашёв прервал серию из шести матчей без очков.