Ворачек — о матче НХЛ в Чехии: будучи ребёнком, о таком даже и не мечтаешь

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек прокомментировал решение НХЛ провести матч регулярного сезона-2019/20 в родной для игрока Чехии. 4 октября 2019 года в Праге состоится матч между «Чикаго Блэкхоукс» и «Филадельфией» — открытие чемпионата.

«Будучи ребенком, о таком даже и не мечтаешь. Но НХЛ это сделала возможным, что просто здорово. Увидеть друзей и семью, сыграть в таком матче будет особенным опытом. Будет здорово. Думаю, что в Праге все очень рады», — цитирует Ворачека официальный сайт НХЛ.

«Такая возможность выпадает раз в жизни. Давно в Чехии была одна игра, и она оставила приятные впечатления. Людям очень понравилось, и мне кажется, что чешские болельщики заслужили игру НХЛ. Они будут в восторге, а для нас это будет иметь большое значение», — заявил защитник «Флайерз» Радко Гудас.