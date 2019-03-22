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Чудинов второй матч подряд забил Карлссону броском c невероятной дистанции

Чудинов второй матч подряд забил Карлссону броском c невероятной дистанции
Хоккей / КХЛ

«Барыс» принимает «Авангард» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. По ходу третьего периода гости ведут 5:2. Коллектив Боба Хартли ведёт в серии 3-1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов отметился курьёзным голом. 28-летний хоккеист поразил ворота соперника броском из средней зоны. Голкипер клуба из Астаны Хенрик Карлссон проявил себя не лучшим образом и во втором матче подряд не сумел справиться с броском со сверхдальней дистанции. Карлссон появился в воротах «Барыса» после четвёртой шайбы, пропущенной Домиником Граховиной.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Для защитника «Авангарда» Коди Франсона передача на Чудинова стала третьей в матче.

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«Авангард» — «Барыс»: Чудинов забил гол броском из средней зоны
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