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«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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«Салават» обыграл «Автомобилист» со счётом 4-1 в серии и вышел в финал Востока

«Салават» обыграл «Автомобилист» со счётом 4-1 в серии и вышел в финал Востока
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» встречался с «Салаватом Юлаевым» в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 4:1 в пользу уфимского клуба.

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Подопечные Николая Цулыгина забросили две шайбы в ходе первого игрового отрезка. Теэму Хартикайнен открыл счёт на 2-й минуте, повторив снайперский рекорд «Салавата» Игоря Григоренко (по 113 шайб в КХЛ), а чуть позже Владимир Ткачёв отметился точным броском в большинстве. Во втором периоде Линус Умарк укрепил преимущество уфимского клуба, забросив третью шайбу в ворота Якуба Коваржа. На первых минутах третьего периода Йоонас Кемппайнен в четвёртый раз огорчил болельщиков уральского клуба, на что хозяева ответили голом Евгения Чесалина.

«Салават» выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Авангардом».

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
22 марта 2019, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1 : 4
0:2, 0:1, 1:1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Хартикайнен (Панин, Ларсен) – 01:02 (5x5), 0:2 – Ткачёв (Ларсен, Хартикайнен) – 04:14 (5x4), 0:3 – Умарк (Кемппайнен) – 30:29 (5x5), 0:4 – Кемппайнен (Хартикайнен) – 42:09 (5x5), 1:4 – Чесалин – 51:36 (5x5)
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