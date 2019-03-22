Боченски: хороший сезон для каждого игрока «Барыса», мы многому научились

Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски поделился эмоциями после полуфинальной серии Восточной конференции с «Авангардом» (1-4). В пятом матче клуб из Астаны проиграл со счётом 3:5, ведя по ходу игры — 2:0.



«Всё шло хорошо, мы вели в две шайбы, но наступил какой-то провал, который сложно объяснить, «Авангард» использовал свои моменты и перевернул игру. Наша игра в меньшинстве в этой серии была недостаточно хороша. Несмотря на всё это, получился хороший сезон для каждого игрока «Барыса», каждый из нас многому научился, стал лучше.



Посмотрите, какая атмосфера была в плей-фф, да и по ходу сезона. Люди в Астане вернулись на хоккей после неудачного прошлого сезона, последние месяцы арена была всегда полной. Можно оглянуться назад и сказать каждому из нас: «Да, мы проделали классную работу».



Теперь есть время немного перевести дух и готовиться к домашнему чемпионату мира, теперь всё внимание на нём. Впереди важная задача — вернуть Казахстан в элитный дивизион», — приводит слова Боченски пресс-служба КХЛ.

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