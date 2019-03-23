Бэбкок: для меня пример — «Тампа-Бэй», им всё равно, сколько травмированных

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок опроверг информацию североамериканских СМИ о конфликте с генеральным менеджером клуба Кайлом Дубасом.



«Наши отношения с Дубасом не так хороши по сравнению с тем, какими будут через четыре года. Мои отношения с Кеном Холландом в первый год нашей совместной работы были не такими хорошими, как после десяти лет, проведенных вместе. Или с Брайаном Мюрреем в первый год работы [в „Анахайм Дакс“] по сравнению с третьим. Нужно время, чтобы всё наладилось.



Какие бы слухи ни распространялись, о чем бы кто-то ни подумал, все это не имеет никакого отношения к нашей команде. Мы с Дубасом постоянно общаемся.



Для меня образцом в плане глубины состава является „Тампа“. Им все равно, сколько у них травмированных. Если в моих словах кто-то увидел критику в адрес кого-то из нас, то я говорил не об этом», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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