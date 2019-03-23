Емелин — об удалениях: иногда на повторе видно, что ничего серьёзного не было

Защитник хоккейного клуба «Авангард» Алексей Емелин подвёл итоги серии с астанинским «Барысом» (4-1).



«В плей-офф нет слабых соперников. «Барыс» доказал, что у них хорошая мастеровитая команда. Их игроки могут показывать жёсткий хоккей и создавать моменты в нападении, у них много креатива. Сыграл фактор всех этих травм и дисквалификаций, но в целом, серия получилась боевая.



Мы старались больше фокусироваться на своей игре. Нужно было как можно меньше играть в обороне и стараться держать шайбу внизу, в зоне соперника, и больше бросать. Хотели завершить серию именно в Астане, чтобы не затягивать её. Ведь это плей-офф, здесь может случиться всякое. Мы не опустили руки, продолжали навязывать свою игру. В итоге нам удалось переломить ход встречи в свою пользу.



Большое количество удалений до конца игры? Ребята не всегда справляются с эмоциями, получается грубость. Иногда это чистый силовой приём, на просмотре потом видно, что ничего серьёзного в этом эпизоде не было. Наша задача – играть. Не нам решать, что происходит в эти моменты. Но мы разговариваем, и тренеры просят нас держать свои эмоции и действия под контролем», — цитирует Емелина официальный сайт клуба.

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