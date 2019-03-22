Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В Астане вывесили баннер, сравнив Алексея Емелина с презервативом

В Астане вывесили баннер, сравнив Алексея Емелина с презервативом
Хоккей / КХЛ

«Барыс» проиграл «Авангарду» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу гостей. Коллектив Боба Хартли одержал победу в серии 4-1. «Авангард» во второй раз в истории и впервые за семь лет вышел в финал Восточной конференции КХЛ. До этого единственный раз омичи пробились в финал Востока в сезоне-2011/12.

Во время матча на трибунах в Астане появился баннер, изображающий большую упаковку презервативов. На ней вместо наименования бренда была написала фамилия капитана «ястребов» Алексея Емелина.

Фото: Sports.kz

Во второй игре серии 32-летний защитник омского клуба попал локтем в голову форварду «Барыса» Алихану Асетову, за что постфактум был наказан штрафом.

Асетов: думал, Емелин просто побежит мимо, а он ударил мне в голову
Емелин — про серию с «Барысом»: не заметил, что на меня идёт охота из-за Асетова
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент