В Астане вывесили баннер, сравнив Алексея Емелина с презервативом

«Барыс» проиграл «Авангарду» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу гостей. Коллектив Боба Хартли одержал победу в серии 4-1. «Авангард» во второй раз в истории и впервые за семь лет вышел в финал Восточной конференции КХЛ. До этого единственный раз омичи пробились в финал Востока в сезоне-2011/12.

Во время матча на трибунах в Астане появился баннер, изображающий большую упаковку презервативов. На ней вместо наименования бренда была написала фамилия капитана «ястребов» Алексея Емелина.

Во второй игре серии 32-летний защитник омского клуба попал локтем в голову форварду «Барыса» Алихану Асетову, за что постфактум был наказан штрафом.

Асетов: думал, Емелин просто побежит мимо, а он ударил мне в голову