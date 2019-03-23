Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Брызгалов: «Везина» от Василевского не уйдёт, это дело времени

Брызгалов: «Везина» от Василевского не уйдёт, это дело времени
Хоккей / НХЛ

Известный голкипер Илья Брызгалов поделился мнением о вратаре «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском.

«Матч «Тампы» с «Вашингтоном» лишний раз укрепил меня в мысли, что Василевский может завоевать «Везина Трофи» как лучший вратарь лиги. Считаю его самым сильным и талантливым в лиге на данный момент. У него безграничный потолок, чтобы расти как голкиперу. Очень одарённый парень, и с каждым годом он становится всё лучше. Главное, у него правильное отношение к хоккею. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Андрей прогрессирует. «Везина Трофи» от него не уйдёт, это дело времени», — приводит слова Брызгалова официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Василевский провёл 48 матчей, одержав 36 побед. Он отражает 93% бросков, пропуская в среднем за игру 2,29 шайбы.

Купер: Василевский умеет маскировать недостатки полевых игроков
Боумэн — о Василевском: вратарю соперника «Тампы» нужно прыгать выше головы
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент