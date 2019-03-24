Черри — о празднованиях Кузнецова: посмотрите все на этого придурка

Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за празднование гола в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ).

«Посмотрите все на этого придурка после гола. Это очень важная игра, ведь встречаются две отличные команды. А этот придурок ведёт себя вот таким образом. Что ж, давайте теперь посмотрим на гол Хедмана в овертайме. Вот Хедман забивает, а Кузнецова ещё даже на экране нет.

Это карма — всегда надо возвращаться в защиту. Вот придурок. Он своим поведением вдохновил другую команду. Запомните, дети, никогда не делайте чего-то, что может вдохновить команду-соперника», — заявил Черри.

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