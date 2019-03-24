Братья Коварж могут перейти в «Авангард»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж и его брат нападающий «Шкоды Пльзень» Ян Коварж могу продолжить карьеру в «Авангарде».

30-летний чешский голкипер в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 50 играх, одержав 40 побед. В среднем Коварж отражал 93,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,78. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2019 Коварж сыграл девять матчей, отражая 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,92.

29-летний чешский нападающий пополнил состав «Шкоды» в декабре 2018 года после неудачной попытки закрепиться в НХЛ. В 28 матчах регулярного чемпионата Чехии Ян забросил 7 шайб и сделал 26 голевых передач. В 4 матчах плей-офф Коварж набрал 3 (1+2) очка.

Коварж: ещё непонятно, вернусь ли в «Автомобилист», но переговоры идут