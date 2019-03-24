Макканн — о голе: у меня вышло не так красиво, вот Кросби и Малкин — мастера

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джаред Макканн поделился мнением о голе в ворота «Даллас Старз» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я просто пытался отправить шайбу в сторону ворот. Я видел, такое пару раз делал Кросби и пару раз Малкин. Вот они мастера. А у меня, конечно, вышло не так красиво», — цитирует Макканна официальный сайт НХЛ.

«Вау, все ребята впечатлены. В тот момент, когда соперник остаётся в большинстве и, кажется, вот-вот может забить и выйти вперёд, он получает такой холодный душ! Джаред сделал нас всех счастливыми», — сказал Сидни Кросби.

«Блестящий гол!.. Наверняка будет во всех подборках самых ярких моментов года. Джаред продолжает забивать, в какое бы звено мы его ни ставили», — сказал главный тренер команды Майк Салливан.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.