Подъяпольский: переговоров с «Ак Барсом» ещё не было, с удовольствием бы остался

Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский рассказал об эмоциях после вылета из Кубка Гагарина и о планах продолжить карьеру в казанском клубе.

«Никто такого и предположить не мог. Чего не хватило? Вопрос сложный… Может, реализации моментов, более надёжной игры в обороне и моей. В общем, всего понемногу. Но мы все выходили и бились. После четвёртого поражения в нашей раздевалке стояла гробовая тишина. На душе – пустота.

Переговоров ещё не было. Я бы, конечно, с удовольствием продолжил карьеру в казанском топ-клубе, который тренирует такой сильный специалист. Работать под руководством Зинэтулы Билялетдинова безумно нравится. Понятно, конечно, что он тоже страшно переживал поражение, но старался всё держать в себе», – приводит слова Подъяпольского сайт КХЛ.