Павел Дацюк тренируется с основным составом СКА, в последнем матче он не играл

Санкт-петербургский СКА проводит открытую тренировку для журналистов в преддверии старта финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции с ЦСКА. Капитан «армейского» клуба Павел Дацюк тренируется с основным составом, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Календарь Кубка Гагарина — 2019

Дацюк пропустил последний матч серии с «Локомотивом» (5:4 ОТ, 4-1). В этом плей-офф 40-летний форвард забросил 1 шайбу и сделал 6 результативных передач в 10 матчах при показателе полезности "+2". В среднем за игру Павел проводит на льду 17 минут 39 секунд.

Команда Ильи Воробьёва начнёт серию с ЦСКА на выезде. Первый матч состоится 28 марта в Москве на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск.

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