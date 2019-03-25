Романов: считаю, в серии с «Динамо» не было охоты на Капризова

Защитник ЦСКА Александр Романов поделился ожиданиями от серии со СКА в финале Кубка Гагарина в Западной конференции.

«Не знаю, появлюсь ли на льду в серии со СКА, было небольшое повреждение. Дней 10 ещё восстанавливаться, наверное. Думаю, что трудно после такой паузы возвращаться в состав и набирать физические кондиции. Считаю, в серии с «Динамо» не было охоты на Капризова.

Как играл бы против Гусева? Ты не думаешь, кто против тебя выходит – Дацюк или Гусев. Выходишь играть против соперника. Неважно, СКА это или другая команда. Против Дацюка, по-моему, играл пару раз, немного. Это было тяжело, он мастер высшего уровня. Но один на один с ним не оставался.

В СКА любой может создать момент, от каждого игрока стоит ожидать угрозу. Не только от Дацюка и Гусева. Защитники у них тоже хорошие. Не знаю, кто сильнее, Шестёркин или Хелльберг.

Конечно, есть мечта пробиться на взрослый чемпионат мира. Конечно, чем быстрее я вернусь на лёд и буду играть, тем лучше. Но спешить с травмой тоже опасно, может случиться рецидив», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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