Эспозито: однажды Овечкин обгонит меня по количеству голов, и это здорово

Легендарный канадский нападающий Фил Эспозито поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.



«Овечкин полон энтузиазма, страсти, эмоций. Когда он прыгает на стекло после каждого забитого гола, я обожаю это! Однажды он обгонит меня (у Эспозито 717 заброшенных шайб, у Овечкина — 655. – Прим. «Чемпионат»). И это здорово. Когда я заканчивал карьеру, мой показатель был вторым. Всегда говорил, что любые рекорды созданы для того, чтобы их когда-нибудь били», — приводит слова Эспозито официальный сайт НХЛ.



В настоящий момент безголевая серия Овечкина составляет четыре игры. В матче с «Филадельфией Флайерз» (3:1) россиянин набрал 1206-е очко и вышел на 47-е место в истории НХЛ, обойдя Венсана Дамфуса.

Эспозито: Овечкин догнал меня по голам в большинстве? Это просто адский игрок