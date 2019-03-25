Тальбо: у «Салавата» очень сильный вратарь и отличные спецбригады

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Максим Тальбо рассказал о тренировках команды перед началом финальной серии плей-офф Восточной конференции с уфимским «Салаватом Юлаевым».



«У нас было два дня выходных. В принципе это хорошо, когда ты заканчиваешь серию раньше, не в семь матчей, а за четыре-пять. Конечно, это отличная возможность перевести дух и с новыми силами подойти к следующей серии.



«Салават» — сильный и опасный противник, они здорово играют, и у них отлично работают спецбригады. У них очень сильный вратарь, который здорово играл на протяжении всего сезона и продолжает показывать себя в плей-офф. Думаю, нам нужно показывать свою игру, если мы будем следовать нашей системе, тогда и результат будет хороший», — рассказал Тальбо официальному каналу клуба в YouTube.

Цулыгин против Хартли и «армейское» дерби. Какими будут финалы конференций На Востоке точно будет жарко, а на Западе?