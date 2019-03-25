Марьмяки: «Салават» выступает удивительно, месяц назад никто бы в это не поверил

Главный тренер хоккейного клуба «Йокерит» Лаури Марьямяки оценил сезон-2018/19 в исполнении своей команды. Напомним, «джокеры» вылетели в первом раунде плей-офф, уступив московскому «Динамо» (2-4).



«Прежде всего, хочу сказать, что конец сезона нас очень разочаровал. Мы ставили себе цель быть в четвёрке лучших команд Запада – мы сделали это, но только в регулярном чемпионате. Я доволен нашей результативностью, «Йокерит» с 197-ю шайбами стал второй командой по результативности. При игре «5-на-5» у нас показатель где-то «+40», очень много игроков побили свои личные рекорды по шайбам и очкам.



С точки зрения истории „Динамо“ это не самый лучший соперник. Мы проиграли так много матчей… Важнейшей стала вторая игра, которую мы проиграли дома. Ехать 0-2 в Москву – не самая лучшая перспектива. Нам где-то не хватило индивидуально сильных игроков, как например Дмитрий Кагарлицкий или Вадим Шипачёв. После второй игры уверенность в своих силах пропала у команды, мы просто не могли забить.



Я смотрю достаточно матчей плей-офф. По мне «Авангард» — главный претендент на Кубок Гагарина. ЦСКА и СКА подтверждают свой уровень. Но удивительно выступает «Салават Юлаев». Месяц назад никто бы не поверил бы в это. Юха Метсола играет невероятно, как и легионеры, тренеры проделали невероятную работу», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

«Цулыгин был у меня вторым главным тренером». Вестерлунд – об успехе Уфы Мы связались с бывшим тренером «Салавата Юлаева», в штабе которого начинал свой тренерский путь в КХЛ Николай Цулыгин.