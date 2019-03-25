Никита Кучеров подписал долгосрочный спонсорский контракт с Adidas

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров подписал долгосрочный спонсорский контракт с компанией Adidas, информирует в своём «твиттере» агент хоккеист Дэн Мильштейн.



Напомним, недавно Кучеров добрался до отметки 120 очков за регулярный чемпионат. Российский нападающий стал первым игроком за последние 20 лет, кому удалось подобное достижение. В сезоне-1998/99 аналогичный результат был у чешского форварда Яромира Ягра.



Также Кучеров вышел на второе место среди россиян по очкам за сезон в НХЛ. На счету Никиты 120 очков в 76 матчах регулярного чемпионата – 37 голов и 83 результативные передачи. Это первый показатель среди действующих российских хоккеистов.

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