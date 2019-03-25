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Секач: даже если «Ак Барс» прошёл бы «Авангард», шансов на Кубок не было

Секач: даже если «Ак Барс» прошёл бы «Авангард», шансов на Кубок не было
Хоккей / КХЛ

Нападающий казанского «Ак Барса» Иржи Секач подвёл итоги сезона для своей команды. «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Авангарду» (0-4).

«Мы не смогли бы выиграть Кубок Гагарина второй раз подряд, даже если сумели бы пройти „Авангард“. Мы играли безобразно и не заслужили победы ни в одной игре плей-офф. Нечего оправдываться, мы сыграли неудачно и заслуженно отправились на досрочный отдых. Не думаю, что дело было только в игроках. Просто в этом сезоне всё пошло не так.

Как отнеслось к неудаче руководство „Ак Барса“? Естественно, это никому не понравилось. Но это просто хоккей. Год назад мы выиграли Кубок Гагарина, а теперь вылетели быстрее всех. Так бывает.

Мой контракт кончается в апреле? Пока я об этом не думаю. Знаю, что предложения будут, определюсь позже», — цитирует Секача Isport.cz.

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