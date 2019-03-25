«Моя дочь Иванка его друг и большой фанат». Полная речь Трампа об Овечкине

Президент США Дональд Трамп во время визита «Вашингтон Кэпиталз» в Белый дом произнёс речь о капитане «столичных» Александре Овечкине.



Трамп: Прошлый сезон вы провели невероятно, сломили сопротивление принципиального соперника и действующего чемпиона – «Питтсбурга». Как они, кстати, поживают? Посмотрим, что будет дальше. К победе вас привёл особенный спортсмен, великолепный игрок – капитан Алекс Овечкин. Где Иванка? Она его друг и большой фанат. Его называют Александром Великим. Он провёл всю карьеру – 13 лет – в «Вашингтоне», и его трудолюбие и преданность команде окупились в прошлом сезоне. Он стал лучшим снайпером лиги. Ух ты! Это неплохой результат, да?

Овечкин: Ага (общий смех).

Трамп: 64 гола, больше чем кто-либо другой в лиге. Как Бейб Рут (американский бейсболист. — Прим. «Чемпионата»)! Кажется, в одном сезоне у него было больше хоумранов, чем у кого-либо ещё. В остальном он был не очень хорошим подающим. 64 гола, 114 очков. И его признали MVP плей-офф, и это было легко. Никто больше него не заслуживал «Конн Смайт Трофи». Алекс, поздравляю. Будем смотреть за вашей игрой через пару недель. Не сомневаюсь, у вашей команды всё будет здорово.

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