Кучеров вышел на третье место по очкам в НХЛ за последние 20 лет

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 5:4. Один гол в активе лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова.

Теперь на счету россиянина 121 очко в 77 матчах регулярного чемпионата – 38 голов и 83 результативные передачи. Это третий результат по очкам в лиге за последние 20 лет. В сезоне-2005/06 125 баллов набрал Джо Торнтон, 123 – Яромир Ягр. Также на счету чешского форварда 121 очко в сезоне-2000/01.

Кучеров также упрочил лидерство в бомбардирской гонке. Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» отстаёт на 13 очков.

В прошедшей игре на счету Никиты также 2 минуты штрафа, 5 бросков в створ и силовой приём за 27.09 на льду (8.53 – в большинстве).