Ничушкин не забил в пустые ворота, продлив безголевую серию в НХЛ до 70 матчей

В очередном матче игрового дня регулярного сезон НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» — 5:2.

Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, проведя на льду меньше 10 минут 14 секунд. Примечательно, что российского форварда выпустили на лёд, когда «Виннипег» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Валерий имел шанс для гола, однако его бросок был заблокирован соперником, после чего на добивании сыграл Радек Факса.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Ничушкин в нынешнем чемпионате провёл без забитых голов уже 54 матча подряд, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 70 матчей. Команде Джима Монтгомери осталось провести шесть матчей в регулярке.

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