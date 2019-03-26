Кожевников: если исключать российские клубы, откуда в КХЛ будут личности?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает “Слован” единственным кандидатом на исключение из КХЛ. Завтра, 27 марта, в Москве состоится совет директоров КХЛ, на котором должен быть озвучен главный кандидат на исключение из лиги.

“Я против сокращения числа участников КХЛ, если только речь не идёт о “Словане”. Это единственный кандидат на вылет. Я думаю, что здесь уже всё решено. Кроме них, нет сейчас таких команд, которые надо убирать. Где будут играть люди? Вот вам примеры Гусева и Зуба. Где бы они себя развили, если бы не было “Амура” и “Югры”? Мы бы их потеряли! И это речь об олимпийских чемпионах, про других игроков я и не говорю. Бывальцев тот же в “Амуре” играл. Где бы эти ребята нужны были? Их ни в один клуб не брали! У нас и так мало личностей в хоккее, а мы хотим их дальше убирать.

А если ещё “Северсталь” убрать, что тогда вообще будет? Там хорошая школа, в клубе навели порядок. Негде будет ребятам себя проявить. Они туда едут не за деньгами, а играть, получать мастерство и удовольствие. А если сократим число команд, тогда непонятно, где эти хоккеисты будут играть”, — сказал Кожевников “Чемпионату”.

Кожевников — о клубе из Ташкента: там нет школы, лучше взять в КХЛ Красноярск