Генменеджер «Лос-Анджелеса»: Ковальчук не поехал на выезд, захотел остаться дома

Генеральный менеджер клуба «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк сообщил, что российский нападающий Илья Ковальчук не сыграет в ближайших выездных матчах команды.



«Мы поговорили с Ильёй, приняв это решение вместе. Ковальчук хочет стать лучше. Вот как мы пришли к этому. Он захотел остаться дома и сделать свою работу. Это была его идея, и это не наказание. Всё обстоит иначе», – приводит слова функционера The Athletic.



Напомним, российский форвард пропустил четыре из пяти последних матчей «Лос-Анджелеса». В 61 матче сезона на счету Ковальчука 31 (14+17) очко при показателе полезности «-26». Это худшая полезность среди всех нападающих в НХЛ наряду с форвардом «Оттавы Сенаторз» Бобби Райаном.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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