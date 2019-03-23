«С этим тренером у меня нет шансов». Ковальчук разнёс Дежардена

Илья Ковальчук снова попал в опалу. Два из трёх последних матчей «Лос-Анджелеса» — против «Сан-Хосе» и «Флориды» — российский форвард просидел в запасе по решению главного тренера Уилли Дежардена. С «Флоридой» Илья традиционно играл очень здорово, но это было на ранних этапах его карьеры. Сейчас, когда Ковальчуку 35, говорить о хет-триках и покерах в ворота «Пантерз» не приходится. Да и сам 17-й номер «Кингз» склонен беседовать совсем о другом: сезон для олимпийского чемпиона Пхёнчхана оказался не просто плохим, а провальным и разочаровывающим.

«Это просто ужасно», — так начал Ковальчук свою беседу с журналистами. Одет он был не в игровую форму, а цивильный костюм, поскольку в игре участия не принимал.

Ковальчук: Дежарден ко мне несправедлив, но я не буду плакать в подушку

Илья Ковальчук в сезоне-2018/19:



До 4 ноября (день отставки Джона Стивенса):

13 матчей, 4 гола (1 — в большинстве), 7 передач, «-7». Среднее игровое время — 19:15.



После 4 ноября (день назначения Уилли Дежардена):

47 матчей, 10 голов (3 — в большинстве), 10 передач, «-19». Среднее игровое время — 12:13.



Контракт: $ 6,25 млн в год, будет действовать ещё 2 сезона. 13 матчей, 4 гола (1 — в большинстве), 7 передач, «-7». Среднее игровое время — 19:15.47 матчей, 10 голов (3 — в большинстве), 10 передач, «-19». Среднее игровое время — 12:13.: $ 6,25 млн в год, будет действовать ещё 2 сезона.

«Он — главный тренер ещё на 10 матчей»

Уже понятно, что отношения нынешнего наставника «Кингз» Дежардена и российской суперзвезды не сложились. Но понять главного тренера не так-то просто: он вывел из состава возрастного высокооплачиваемого форварда, способного забивать в большинстве, но не стал вместо него «поднимать» и наигрывать молодёжь. Вместо этого Дежарден предпочёл трусливо-оборонительную тактику с семью защитниками и 25-летним фармклубовцем Джонни Бродзински. 3 последних матча «короли», идущие на предпоследнем месте в лиге, провели в 11 нападающих и 7 игроков обороны, два из них были проиграны.

«Ковальчук, убирайся в Россию». Фанаты «Нью-Джерси» готовятся к встрече с Ильёй Но перед этим он «отгрузил» две передачи в матче с «Рейнджерс».

«Смотреть за матчем со стороны — это ужасно. Это худшее из того, что может быть. Но он (Дежарден. — Прим. «Чемпионата») не выпускает молодых парней, он их не наигрывает. Он играет с семью защитниками. Это его новая стратегия. Что я тут могу сделать? Это его решение, он — главный тренер. Нам играть ещё около 10 матчей. он — главный тренер на эти 10 матчей. Просто нужно усердно тренироваться и показать молодым людям, что такое может случиться с кем угодно. Нужно просто продолжать идти», — сказал невесёлый Ковальчук.

На самом деле калифорнийцам осталось сыграть 9 матчей, но запутаться немудрено. В самом деле: так ли важно команде, которая идёт последней в Западной конференции, на данном этапе сезона давать 8 минут игрового времени седьмому защитнику Куртису Макдермиду? Вышеупомянутый форвард Джонни Бродзински, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом, после недолгого пребывания в составе тоже угодил в запас и недоумевает о решении тренера. Во время предсезонки он перенёс операцию на плече и упорно работал, чтобы восстановиться и вернуть форму, но вместо ледовой площадки был партнёром Ковальчука по ложе прессы. «Единственное, что меня мотивировало — это возможность получения моего шанса», — сказал американец.



Дежарден сказал, что в воскресенье Бродзински может быть, сыграет против «Дакс». О Ковальчуке такого сказано не было.

«Это просто Kovalsuck». Ковальчук забил тем, кто его ненавидит Это должно было случиться.

«Солнце взошло, дети счастливы — это самое главное»

«Конечно, для Ильи это тяжело. Сейчас такое время, когда нам нужно взглянуть на некоторых молодых хоккеистов, понять их возможности. Для других игроков это может быть трудно, потому что молодёжь занимает их места в составе. Но я очень уважаю его любовь к игре», — сказал Дежарден, но явно погрешил против истины.

Средний возраст «Лос-Анджелеса» — 30,61 лет, и более старые составы в НХЛ имеют только «Детройт» и «Бостон». А игрок в возрасте 21 год и моложе у «королей» только один — это 19-летний центрфорвард Джарет Андерсон-Долан, который в нынешнем сезоне сыграл только 5 матчей. При этом, команда идёт на предпоследнем месте в лиге по результативности (2,36 гола в среднем за матч).



«После того, как Уилли приехал сюда, у меня не было шансов. Я играю по пять-шесть минут за матч. Было несколько матчей, которые мы провели вместе с Анже Копитаром. Мы неплохо действовали, набирали очки все пять матчей. Но затем он решил всё поменять и больше мы не выходили в одном сочетании. Он так видит ситуацию. Он главный тренер и он отвечает за результат», — заявил Ковальчук, и в этих словах отношение к Дежардену выражено весьма откровенно.



При этом, своего мнения об организации и своего будущего в «Лос-Анджелесе» россиянин не изменил. Ковальчук хочет остаться в «Кингз», с которым прошлым летом подписал трёхлетний контракт, и уезжать никуда не планирует. Вот только с завоеванием Кубка Стэнли, на который нацеливался Илья, уезжая из питерского СКА, вышла незадача.

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«Это ещё один вызов для меня. Сейчас я ещё больше мотивирован, потому что то, что произошло… Ну, это несправедливо по отношению ко мне. Но я не собираюсь плакать в подушку. Солнце взошло, дети в школе, они счастливы и это самое главное. Я обязательно найду способ пройти через это», — добавил Илья, и к вечеру в Городе ангелов пошёл дождь.



15 апреля ему исполнится 36 лет, и осуществить новый удачный поход за заветным трофеем станет ещё труднее. Для клуба, который за три сезона потратит на Ковальчука почти $ 20 млн, это приличные расходы на хоккеиста, который не играет.

«Лос-Анджелес» в сезоне-2018/19



Процент набранных очков — 41,1% (30-е место в лиге).

Забито — 172 гола (31).

Пропущено — 229 шайб (19).

Забито голов в среднем за игру — 2,36 (30).

Большинство — 15,6% (27).

Меньшинство — 75,6% (29).

Вбрасывания — 50,5% (11).

Победы, когда забивали первыми — 19 раз (26).

Поражения, когда пропускали первыми — 35 раз (31).

Броски — 28,4 в среднем за матч (29).

«Ребята говорят мне хорошие вещи»

«Начало сезона было хорошим, хотя первые игры мы провели достаточно медленно и не так, как хотели. Но расписание тренировочного лагеря было неудачным, двусторонние матчи и всё такое. Тем не менее, мы выигрывали, мы боролись», — сказал Илья.



«Лос-Анджелес» потерял реальные шансы на плей-офф задолго до наступления хоккейной весны. Илья, которого калифорнийцы приобретали для того, чтобы усилить спецбригаду большинства, за 60 матчей реализовал лишнего только 4 раза

«Очень важная вещь — это отношения с ребятами, партнёрами по команде. Парни поддерживают меня, говорят хорошие вещи», — резюмировал Ковальчук.



Понять российского форварда можно — всё, что могло пойти не так, случилось. И ещё труднее будет понять менеджмент «Лос-Анджелеса», если Дежарден продолжит быть тренером после оставшихся 9 матчей.