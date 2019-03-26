Дежарден: я не против возвращения Ковальчука в состав и ничего не исключаю

Главный тренер клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Уилли Дежарден поделился мнением о ситуации с российским нападающим Ильёй Ковальчуком. Форвард пропустил четыре из пяти последних матчей команды и не отправился с «королями» на выездную серию.



«Вернётся Ковальчук в состав до конца сезона или нет? Всё будет зависеть от того, как мы будем играть. Конечно, я не против возвращения Ильи и ничего не исключаю. Посмотрим, что будет дальше.



Сейчас мы играем в семь защитников, и при такой тактике Илья вряд ли может получить большое игровое время. У нас сейчас нет времени для тренировок и выбора другой стратегии. Это не значит, что мы всегда будем играть в семь защитников. Хотя это у нас неплохо получается», — цитирует тренера The Athletic.

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