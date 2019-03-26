Таварес — о 50 голах за сезон: это будет здорово, но не стоит менять приоритеты

Нападающий клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился мнением о своей результативности в нынешнем сезоне. В активе 28-летнего форварда 45 заброшенных шайб.



«Я могу стать четвёртым игроком в истории «Торонто» с 50 голами за сезон? Не уверен, что мне стоит сейчас менять приоритеты. Я хочу с каждым матчем становиться лучше, хочу работать с моими партнерами, добиваясь стабильности и результата. Если я забью 50 голов, будет здорово. Значит, я помогаю команде и стабильно вношу свой вклад в её игру. Конечно, это знаковый рубеж в лиге по многим причинам. Если это случится, значит, так тому и быть. Но главное — победы», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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