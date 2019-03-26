Рирден — о визите к Трампу: для меня это последнее мероприятие, дальше плей-офф

Главный тренер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился впечатлениями от посещения Белого дома в рамках визита к президенту США Дональду Трампу.



«Визит стал финальной точкой. Что бы ни случилось, для меня это последнее мероприятие. Всё закончилось, написана последняя глава, надо двигаться дальше, завершить регулярный чемпионат. Перед плей-офф приятно вспомнить об успехе, которого мы добились в прошлом году.



Безусловно, очень хорошо, что наш визит состоялся в концовке регулярного сезона. Это ещё одно напоминание о том, чего мы добились. Этот визит как бы ставит точку в этой истории. Думаю, что всё состоялось в очень удачный момент», — приводит слова Рирдена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Визит был посвящён победе «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года — трофей стал первым в истории команды. От визита в Белый дом отказались хоккеисты «столичных» Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.

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