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Назаров: мне как патриоту будет обидно, если из КХЛ исключат российский клуб

Назаров: мне как патриоту будет обидно, если из КХЛ исключат российский клуб
Хоккей / КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о грядущем совете директоров КХЛ, где могут объявить имя клуба, который должен покинуть лигу.

«Мне как патриоту своей страны и как тренеру, работающему в России, будет грустно и обидно, если какой-то из российских клубов исключат из КХЛ. Считаю, что у «Амура», «Адмирала» и «Северстали», которые находились в конце рейтинга КХЛ, есть все основания для того, чтобы остаться лиге. В Череповце я работал главным тренером и прекрасно знаю, что город живёт хоккеем, хоккей там любят.

Последнее слово о сокращении клубов в КХЛ, конечно, за высшим руководством. Есть специальные люди, которые принимают столь ответственные решения. Нам, тренерам, хоккеистам и болельщикам, остаётся лишь ждать и надеяться на положительный результат», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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