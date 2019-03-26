Токкет: игроки «Аризоны» дёргаются, теряются и боятся ошибиться

Главный тренер клуба НХЛ «Аризона Койотс» Рик Токкет поделился мнением о неудачной игре своей команды в последних матчах.



«Не хочу произносить слово «оцепенение». Мне кажется, что они дёргаются, начинают думать, что происходит, не реагируют мгновенно на ситуацию. В чём заключается наша система? Выходи на лед и играй. Действуй по ситуации.



Если ты оказался в обороне вместе с двумя защитниками, а твой центральный ещё не вернулся, играй за него. Не надо ждать его, отбывая номер на своем фланге.



Сейчас мы теряемся в таких ситуациях, потому что ребята боятся сделать ошибку. Но получается, что они совершают её, ничего не делая. Я хочу, чтобы они действовали агрессивнее», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

«Аризона» – больше не дно. Эта команда скоро может сильно удивить в НХЛ «Койоты» не замечают травм, великолепны в обороне и собираются выйти в плей-офф впервые с 2012 года.