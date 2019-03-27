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«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес», забросив 8 шайб

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес», забросив 8 шайб
Хоккей / НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась с разгромным счётом 8:4 (5:1, 2:3, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Кингз» прервали серию из трёх побед.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (3+1) и Коннор Макдэвид (1+3). Хет-триком в составе победителей отметился Райан Ньюджент-Хопкинс. Три раза ассистировал партнёрам защитник Оскар Клефбом. Голкипер «Ойлерз» Микко Коскинен отразил 34 броска из 38.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук участия в матче не принимал. Форвард пропустил пять из шести последних матчей команды.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
8 : 4
5:1, 2:3, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Иафалло (Копитар, Браун) – 02:10 (5x5), 1:1 – Ньюджент-Хопкинс (Чиассон) – 03:32 (5x5), 2:1 – Драйзайтль (Клефбом, Коскинен) – 04:36 (5x5), 3:1 – Кассиан (Ларссон, Клефбом) – 10:39 (5x5), 4:1 – Ньюджент-Хопкинс (Нурс, Чиассон) – 14:18 (5x5), 5:1 – Ньюджент-Хопкинс (Клефбом, Макдэвид) – 19:48 (5x4), 5:2 – Даути (Копитар, Браун) – 27:56 (5x3), 6:2 – Макдэвид (Драйзайтль) – 31:41 (5x5), 7:2 – Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 34:28 (5x5), 7:3 – Браун (Тоффоли, Копитар) – 36:52 (5x4), 7:4 – Грундстрём (Амадио, Уокер) – 39:16 (4x4), 8:4 – Драйзайтль (Макдэвид, Гамбарделла) – 58:29 (5x5)
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