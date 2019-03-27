«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес», забросив 8 шайб

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась с разгромным счётом 8:4 (5:1, 2:3, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Кингз» прервали серию из трёх побед.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (3+1) и Коннор Макдэвид (1+3). Хет-триком в составе победителей отметился Райан Ньюджент-Хопкинс. Три раза ассистировал партнёрам защитник Оскар Клефбом. Голкипер «Ойлерз» Микко Коскинен отразил 34 броска из 38.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук участия в матче не принимал. Форвард пропустил пять из шести последних матчей команды.